Белоруссия и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Белоруссии в РФ

Минск и Москва продвинулись в понимании вопроса о цене на газ в 2021 году, удалось найти консенсус по главным вопросам, сообщил журналистам посол Белоруссии в России Владимир Семашко во вторник.
По словам посла, он встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. "Мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение (по снижению цены - ИФ). Скорее, всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года", - сказал Семашко.
По мнению посла, общий рынок газа в Союзном государстве "можно создать с 1 января 2022 года".
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