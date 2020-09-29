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Карабахский конфликт 29.09.2020 12:08

В результате армянских артобстрелов погибли 10 мирных азербайджанцев – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате артобстрелов со стороны ВС Армении с 27 сентября погибли 10 мирных граждан Азербайджана.

«27 сентября ВС Армении начали новую военную агрессию против Азербайджана вдоль линии соприкосновения. В результате обстрелов со стороны армянских военных погибли мирные азербайджанцы. К сожалению, число погибших мирных граждан у нас растет. На сегодня число погибших мирных граждан составляет 10, среди них и семья из 5 человек», - сказал Алиев во вторник, принимая верительные грамоты нового посла Пакистана в Баку.

Президент Азербайджана добавил, что от армянских обстрелов ранения получили десятки мирных азербайджанцев.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАЖДАНСКИЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]