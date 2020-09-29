В результате армянских артобстрелов погибли 10 мирных азербайджанцев – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате артобстрелов со стороны ВС Армении с 27 сентября погибли 10 мирных граждан Азербайджана.

«27 сентября ВС Армении начали новую военную агрессию против Азербайджана вдоль линии соприкосновения. В результате обстрелов со стороны армянских военных погибли мирные азербайджанцы. К сожалению, число погибших мирных граждан у нас растет. На сегодня число погибших мирных граждан составляет 10, среди них и семья из 5 человек», - сказал Алиев во вторник, принимая верительные грамоты нового посла Пакистана в Баку.

Президент Азербайджана добавил, что от армянских обстрелов ранения получили десятки мирных азербайджанцев.

А.Азизов