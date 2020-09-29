Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 40.60 0.35 Brent 42.43 0.51

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 29.09.2020 12:24

МИД Азербайджана: в результате армянских обстрелов погибли 10 мирных граждан, 30 ранены

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении 27-29 сентября погибли 10 мирных граждан Азербайджана, еще 30 граждан ранены, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«27-29 сентября в результате артобстрелов со стороны ВС Армении погибли 10 мирных граждан Азербайджана, еще 30 – ранены», - сказала Абдуллаева на брифинге.

По ее словам, с 27 сентября ВС Армении ведут обстрел по азербайджанским населенным пунктам в Тертерском, Агдамском, Геранбойском, Нафталанском, Дашкесанском районах.

Абдуллаева подчеркнула, что ВС Армении преднамеренно ведут обстрел населенных пунктов Азербайджана.

«Мы расцениваем эти действия как военные преступления. Мы призываем прекратить данные обстрелы. Мы также призываем международное сообщество решительно осудить действия Армении, направленные против гражданского населения», - добавила она.

В Азербайджане по фактам обстрелов населенных пунктов со стороны ВС Армении и гибели гражданских лиц возбуждено 5 уголовных дел.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


ВС Армении ведут интенсивный обстрел гражданских объектов и населения города Тертер – МИД Азербайджана Мнацаканян заявил о готовности Армении решить карабахский конфликт на основе компромисса Готовится разговор Лаврова и Байрамова - МИД РФ Руководство Армении несет полную ответственность за ситуацию на линии соприкосновения - МИД Азербайджана Азербайджан призвал посредников по Карабаху предотвратить очередную военную провокацию Армении Кровавый инцидент на границе показывает истинные намерения Армении – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]