МИД Азербайджана: в результате армянских обстрелов погибли 10 мирных граждан, 30 ранены

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении 27-29 сентября погибли 10 мирных граждан Азербайджана, еще 30 граждан ранены, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«27-29 сентября в результате артобстрелов со стороны ВС Армении погибли 10 мирных граждан Азербайджана, еще 30 – ранены», - сказала Абдуллаева на брифинге.

По ее словам, с 27 сентября ВС Армении ведут обстрел по азербайджанским населенным пунктам в Тертерском, Агдамском, Геранбойском, Нафталанском, Дашкесанском районах.

Абдуллаева подчеркнула, что ВС Армении преднамеренно ведут обстрел населенных пунктов Азербайджана.

«Мы расцениваем эти действия как военные преступления. Мы призываем прекратить данные обстрелы. Мы также призываем международное сообщество решительно осудить действия Армении, направленные против гражданского населения», - добавила она.

В Азербайджане по фактам обстрелов населенных пунктов со стороны ВС Армении и гибели гражданских лиц возбуждено 5 уголовных дел.

Н.Аббасова