Меркель провела телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В разговорах речь шла об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров", - заявил Зайберт во вторник.

По его словам, рамки для таких переговоров предлагает Минская группа ОБСЕ.

"Соседние страны должны участвовать в процессе достижения мирного решения", - указал представитель правительства ФРГ.