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Регион 29.09.2020 12:28

В Турции построили первый за сто лет христианский храм

Впервые с 1923 года в Турции построили церковь, сообщает католическая информационная служба Fides.

Храм Святого Ефрема возвели в рекордно короткие сроки, всего за несколько месяцев, для сирийских христиан-монофизитов в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула.

Храм, рассчитанный на 700 прихожан, предполагается торжественно открыть в первой половине 2021 года. Рядом с церковью будет находиться резиденция митрополита Сирийской православной церкви Юсуфа Четина, который возглавляет местную сирийскую общину.

В настоящее время в Турции проживает около 25 тыс. сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.

Турецкие СМИ назвали строительство первого в истории Турецкой республики храма важным шагом руководства страны на фоне критики, которую вызвало превращение музея Святой Софии в мечеть.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ХРАМ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]