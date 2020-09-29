В Турции построили первый за сто лет христианский храм

Впервые с 1923 года в Турции построили церковь, сообщает католическая информационная служба Fides.
Храм Святого Ефрема возвели в рекордно короткие сроки, всего за несколько месяцев, для сирийских христиан-монофизитов в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула.
Храм, рассчитанный на 700 прихожан, предполагается торжественно открыть в первой половине 2021 года. Рядом с церковью будет находиться резиденция митрополита Сирийской православной церкви Юсуфа Четина, который возглавляет местную сирийскую общину.
В настоящее время в Турции проживает около 25 тыс. сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.
Турецкие СМИ назвали строительство первого в истории Турецкой республики храма важным шагом руководства страны на фоне критики, которую вызвало превращение музея Святой Софии в мечеть.
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