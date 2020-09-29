В России 8,23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 160 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 232 новых случая, умерли за сутки 160 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 232 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 274 (27,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Рост случаев COVID-19 в РФ был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило пять тысяч, но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 - в 8 тыс. случаев.
Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2 тыс. 300.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 227 человек были выписаны по выздоровлению, 23 скончались.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн 167 тыс. 805 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Количество выписанных за весь период составило 952 тыс. 399 человек, в том числе 6 тыс. 479 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.
Азербайджан укажет Армении ее место - президент Алиев
Меркель провела телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым
МИД Азербайджана: в результате армянских обстрелов погибли 10 мирных граждан, 30 ранены
Белоруссия и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Белоруссии в РФ
Безопасность нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана обеспечивается армией - SOCAR
Золотодобытчик AzerGold продолжает операции по экспорту и добыче в обычном режиме
Камбоджа обратилась к России за вакциной от коронавируса
ВС Армении обстреляли машину азербайджанского телеканала
В Азербайджане похоронили 5 членов одной семьи, погибших от артобстрела армянских военных
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори