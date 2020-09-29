Азербайджан укажет Армении ее место - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не намерен терпеть оккупационную и провокационную политику Армении, и намерен «указать ей ее место».

«Если международная общественность не может остановить безумного диктатора Армении, то это сделает Азербайджан. Азербайджан остановит их, укажет им на их место и восстановит свою территориальную целостность», - заявил Алиев на встрече с новым послом Пакистана в Баку.

А.Мамедов