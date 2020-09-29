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Карабахский конфликт 29.09.2020 12:33

Азербайджан укажет Армении ее место - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не намерен терпеть оккупационную и провокационную политику Армении, и намерен «указать ей ее место».

«Если международная общественность не может остановить безумного диктатора Армении, то это сделает Азербайджан. Азербайджан остановит их, укажет им на их место и восстановит свою территориальную целостность», - заявил Алиев на встрече с новым послом Пакистана в Баку.

А.Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]