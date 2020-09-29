Главы МИД Австралии, США, Индии и Японии обсудят на следующей неделе в Токио борьбу против COVID-19

Главы МИД Австралии, США, Индии и Японии на следующей неделе проведут очную встречу в Токио, сообщают японские СМИ.

"Сейчас самое подходящее время, чтобы министры-единомышленники соберутся в Токио для очных переговоров", - сказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Он добавил, что встреча пройдет 6 октября, на ней будет обсуждаться борьба с коронавирусом COVID-19 и усиление сотрудничества в этой сфере.

Японские СМИ отмечают, что это будет первая международная министерская встреча в Японии с начала пандемии коронавируса.

По данным портала Worldometers, в мире с начала вспышки COVID-19 зарегистрировано более 33,5 млн случаев коронавируса. Более 1 млн заразившихся инфекцией скончались.