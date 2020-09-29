Помпео посетил базу НАТО на Крите и пообещал добиваться деэскалации в восточном Средиземноморье

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник посетил военно-морскую базу НАТО на Крите, сообщает агентство Associated Press.
Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон будет использовать "дипломатическое и военное влияние в регионе" для деэскалации напряженности в восточном Средиземноморье.
Кроме того, на вторник у Помпео намечены переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Ранее в совместном заявлении США и Греция "отметили свою приверженность наращиванию тесного сотрудничества, будучи союзниками по НАТО, посредством использования всех имеющихся в их распоряжении средств для сохранения стабильности и безопасности в регионе".
В рамках турне по Европе Помпео позже также посетит Италию, Ватикан и Хорватию.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Турции в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.
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