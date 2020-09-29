Генсек НАТО призвал Грузию использовать все возможности для вступления в альянс

НАТО призывает Тбилиси готовиться к вступлению в альянс, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг после встречи во вторник в Брюсселе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
"Побуждаю вас продолжать в полной мере использовать любые возможности, чтобы становится ближе к НАТО. И готовится к членству", - сказал Столтенберг, которого цитирует пресс-служба альянса.
"Рассчитываем, что Грузия обеспечит, чтобы предстоящие в следующем месяце выборы соответствовали самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября.
Столтенберг вновь призвал Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
"НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в ее международно признанных границах. Мы призываем Россию отказаться от признания регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска", - заявил генсек альянса.
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