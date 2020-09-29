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Карабахский конфликт 29.09.2020 14:46

Посол Азербайджана в РФ заявляет об отсутствии мирных переговоров по Карабаху в настоящее время

Мирные переговоры по Нагорному Карабаху в настоящее время не ведутся, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

"Сегодняшнее руководство Армении во главе с премьер-министром, господином Пашиняном делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают. Сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет", - заявил Бюльбюль-оглы в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, переговорный процесс должен вестись на основе резолюций Совета Безопасности ООН и с участием Минской группы ОБСЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОСОЛ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]