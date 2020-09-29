Посол Азербайджана в РФ заявляет об отсутствии мирных переговоров по Карабаху в настоящее время

Мирные переговоры по Нагорному Карабаху в настоящее время не ведутся, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

"Сегодняшнее руководство Армении во главе с премьер-министром, господином Пашиняном делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают. Сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет", - заявил Бюльбюль-оглы в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, переговорный процесс должен вестись на основе резолюций Совета Безопасности ООН и с участием Минской группы ОБСЕ.