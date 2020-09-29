Путин и премьер Японии договорились в скором времени провести очную встречу

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились провести очную встречу в скором времени, сообщает во вторник агентство "Киодо".

"Суга и Путин договорились провести очные переговоры в скором времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, японский премьер заявил Путину, что "хочет добиться прогресса по переговорам по мирному договору".

По словам Суги, российский президент сказал собеседнику, что готов продолжать диалог по двусторонним вопросам.