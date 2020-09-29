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СНГ 29.09.2020 14:50

Путин и премьер Японии договорились в скором времени провести очную встречу

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились провести очную встречу в скором времени, сообщает во вторник агентство "Киодо".

"Суга и Путин договорились провести очные переговоры в скором времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, японский премьер заявил Путину, что "хочет добиться прогресса по переговорам по мирному договору".

По словам Суги, российский президент сказал собеседнику, что готов продолжать диалог по двусторонним вопросам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]