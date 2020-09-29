Посол Азербайджана в РФ отрицает нанесение бомбовых ударов по территории Армении

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы опроверг сообщения о нанесении бомбовых ударов по территории Армении.

"На территорию Армении ни одна бомба не упала", - сказал Бюльбюль оглы во вторник в эфире радио "Комсомольская правда".