Армения своим обращением в ЕСПЧ публично признала оккупацию азербайджанских земель – МИД Азербайджана

Азербайджан уведомил генсека Совета Европы об использовании права дерогации от некоторых обязательств Европейской конвенции по правам человека в связи с введением в стране военного положения, сообщает МИД Азербайджана.

«В связи с оккупацией Арменией Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджана, а также вооруженными нападениями на Азербайджан и регулярными военными провокациями 28 сентября 2020 года с 00:00 часов на всей территории Азербайджана введено военное положение. В соответствии со статьей 15 Европейской конвенции по правам человека азербайджанская сторона проинформировала 28 сентября Генерального секретаря СЕ о том, что Баку осуществляет право на дерогацию от некоторых обязательств данной Конвенции в связи с введением военного положения», - отмечается в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство также прокомментировало обращение Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«ВС Армении с 27 сентября ведут артиллерийский обстрел населения и гражданских объектов Азербайджана в прифронтовой зоне. Среди мирных граждан есть убитые и раненные, имуществу граждан нанесен серьезный урон. Своими действиями Армения нарушила международные гуманитарные нормы и обращение в ЕСПЧ является очередным проявлением двуличия политики, проводимой армянским правительством», - указывает МИД.

Учитывая, что боевые действия в настоящее время ведутся на оккупированных территориях Азербайджана, МИД расценивает данное обращение Армении в ЕСПЧ как «публичное признание ею оккупации азербайджанских земель».

«Судя по всему, Армения в своих лучших традициях без колебаний использует ЕСПЧ как инструмент в своих политических играх и использует это исключительное право в грязных политических целях. Надеемся, что Европейский суд останется в стороне от коварных политических игр Армении», - подчеркивается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что ВС Азербайджана, в отличие от армянских военных, не нацелены на гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру.

«ВС Азербайджана полностью и решительно соблюдают нормы международного гуманитарного права при осуществлении контратаки в рамках права на самооборону, чтобы предотвратить дальнейшую военную агрессию Армении и обеспечить безопасность гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде