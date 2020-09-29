Взвешенная позиция РФ по Карабаху позволяет ей предлагать эффективное посредничество в урегулировании конфликта - Песков

Москва занимает взвешенную позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, что позволяет ей предпринимать посреднические усилия в его урегулировании.

По словам пресс-секретаря, "нужно понимать, что, будучи ответственным сопредседателем Минской группы ОБСЕ, РФ обязана, как и другие сопредседатели, занимать взвешенную ответственную позицию, лишенную какого-либо авантюризма".

"Только это дает возможность Москве действительно эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании этого конфликта", - подчеркнул Песков.