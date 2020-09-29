Помощь Армении по линии ОДКБ предметно не обсуждалась на переговорах Путина и Жээнбекова - Песков

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков в ходе переговоров в Сочи в понедельник не обсуждали предметно помощь Армении по линии ОДКБ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Предметно указанного вашего вопроса не обсуждалось", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, накануне в ходе российско-киргизских переговоров разговор шел о двусторонних отношениях, а также об интеграции по линии ЕврАзЭс.