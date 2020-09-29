Песков: Москва анализирует ситуацию в Карабахе и находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой

Москва внимательно анализирует ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и поддерживает контакт с Ереваном, Баку и Анкарой по этому вопросу, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях. Мы собираем всю информацию о происходящем на линии соприкосновения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ обсудить ситуацию в Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.