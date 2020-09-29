РФ категорически не согласна с заявлениями о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе - Песков

Любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе провоцируют обострение, Москва выступает категорически против таких действий, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил о готовности поддержать Азербайджан "как за столом переговоров, так и на поле боя".
На в опрос, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе, по линии ОДКБ, Песков сказал: "В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий".
"Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Песков подчеркнул, что Москва "призывает все страны, особенно страны-партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами".
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