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Карабахский конфликт 29.09.2020 15:08

РФ категорически не согласна с заявлениями о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе - Песков

Любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе провоцируют обострение, Москва выступает категорически против таких действий, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил о готовности поддержать Азербайджан "как за столом переговоров, так и на поле боя".

На в опрос, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе, по линии ОДКБ, Песков сказал: "В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий".

"Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что Москва "призывает все страны, особенно страны-партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]