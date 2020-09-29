Экспорт азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск в октябре составит 85 тыс. т

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в октябре планирует прокачать по нефтепроводу Баку-Новороссийск 85 тыс. тонн нефти.
"В октябре планируем экспортировать по нефтепроводу Баку-Новороссийск 85 тыс. тонн нефти. В целом за последний квартал 2020 года по данному маршруту планируем прокачать 255 тыс. тонн нефти», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Как сообщалось, транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск возобновилась 17 июля 2020 года после остановки в январе 2020 года.
Ранее Ахмедов сообщал, что в целом до конца 2020 года SOCAR планирует направить на экспорт по трубопроводу Баку-Новороссийск 585 тыс. тонн нефти.
В 2019 году SOCAR по нефтепроводу Баку-Новороссийск экспортировала 824,4 тыс. тонн нефти (снижение на 36,5% относительно показателя 2018 года - ИФ).
Как сообщалось, ГНКАР с января 2020 года не транспортировала нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. Компания направляла свои объемы нефти на экспорт, в основном, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Азербайджан транспортирует нефть по Баку-Новороссийск с 1997 года.
Н.Аббасова
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