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ТЭК 29.09.2020 15:10

Экспорт азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск в октябре составит 85 тыс. т

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в октябре планирует прокачать по нефтепроводу Баку-Новороссийск 85 тыс. тонн нефти.

"В октябре планируем экспортировать по нефтепроводу Баку-Новороссийск 85 тыс. тонн нефти. В целом за последний квартал 2020 года по данному маршруту планируем прокачать 255 тыс. тонн нефти», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Как сообщалось, транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск возобновилась 17 июля 2020 года после остановки в январе 2020 года.

Ранее Ахмедов сообщал, что в целом до конца 2020 года SOCAR планирует направить на экспорт по трубопроводу Баку-Новороссийск 585 тыс. тонн нефти.

В 2019 году SOCAR по нефтепроводу Баку-Новороссийск экспортировала 824,4 тыс. тонн нефти (снижение на 36,5% относительно показателя 2018 года - ИФ).

Как сообщалось, ГНКАР с января 2020 года не транспортировала нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. Компания направляла свои объемы нефти на экспорт, в основном, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Азербайджан транспортирует нефть по Баку-Новороссийск с 1997 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОВОРОССИЙСК, ЭКСПОРТ


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