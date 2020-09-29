Кремль считает бои в Карабахе возможной темой для обсуждения в ОДКБ

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе является темой для глубокого анализа в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и возможного обсуждения в объединении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

"Безусловно, нынешняя ситуация, нынешние военные действия на линии соприкосновения - это тема для глубокого анализа в недрах организации, и, конечно, для возможного обсуждения в организации. В остальном я воздержусь от каких-либо комментариев, исключительно исходя из того, что это крайне чувствительная материя, где нужно всем соблюдать абсолютную аккуратность и осторожность", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном являются вопросом ОДКБ, и требуется ли обсуждение этого в организации.