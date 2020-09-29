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Карабахский конфликт 29.09.2020 15:19

Кремль считает бои в Карабахе возможной темой для обсуждения в ОДКБ

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе является темой для глубокого анализа в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и возможного обсуждения в объединении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

"Безусловно, нынешняя ситуация, нынешние военные действия на линии соприкосновения - это тема для глубокого анализа в недрах организации, и, конечно, для возможного обсуждения в организации. В остальном я воздержусь от каких-либо комментариев, исключительно исходя из того, что это крайне чувствительная материя, где нужно всем соблюдать абсолютную аккуратность и осторожность", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном являются вопросом ОДКБ, и требуется ли обсуждение этого в организации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]