Французский эксперт предвидит попытки Макрона использовать ситуацию в Нагорном Карабахе для налаживания диалога с РФ о безопасности в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по всей видимости, предпримет попытку преподнести обострившуюся конфронтацию в зоне карабахского конфликта, как повод для налаживания диалога с Россией по вопросам безопасности, считает заместитель руководителя российско-французского аналитического центра Обсерво Игорь Деланоэ.
"Не будет удивительным, если президент Макрон попытается использовать нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе для налаживания стратегического диалога с Москвой о безопасности в Европе. О таком диалоге он уже упомянул в Вильнюсе. Эскалация карабахского конфликта для Макрона является дополнительным аргументом в пользу необходимости такого диалога", - сказал Деланоэ во вторник "Интерфаксу".
При этом французский политолог полагает, что Париж оставляет за собой возможности маневрирования в зависимости от дальнейшего развития ситуации с нынешним конфликтом в Карабахе.
"Все зависит от того, как будет развиваться конфликт. Если мы будем наблюдать его дальнейшую эскалацию, вряд ли Москва сможет полностью сохранить свою нынешнюю позицию, и, скорее всего, в той или иной форме выступит на стороне Еревана. Это создаст для Парижа пространство посредничества, в том числе, в качестве члена Минской группы по урегулированию конфликта в Карабахе. Если же конфликт не будет развиваться, то у Франции мало вариантов, чтобы влиять на ситуацию", - сказал собеседник агентства.
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