Турция надеется избежать экономического спада в 2020 году

Правительство Турции ожидает, что экономика страны избежит спада в 2020 году и продемонстрирует существенный рост в 2021 году на фоне постепенного восстановления спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В то же время, темпы инфляции в Турции, согласно новым прогнозам, которые озвучил во вторник министр финансов страны Берат Албайрак, будут выше, чем ожидалось ранее, как в текущем, так и в следующем году.
Базовый сценарий Минфина предполагает, что ВВП Турции увеличится на 0,3% в 2020 году и на 5,8% в 2021 году, сообщает агентство Bloomberg. В том случае, если пандемия COVID-19 продлится дольше, чем ожидается, экономический рост в Турции в следующем году может составить лишь 3,7%, отмечают в Минфине.
Инфляция в 2020 году составит 10,5%, в 2021 году - 8%, прогнозируют в Минфине. Ранее ожидалась инфляция на уровне 8,9% в текущем и 6,2% в следующем году.
Дефицит бюджета Турции, согласно прогнозу Минфина, составит 4,9% ВВП в 2020 году и 4,3% ВВП в 2021 году.
Центробанк Турции на прошлой неделе неожиданно повысил ключевую процентную ставку, чтобы остановить падение курса лиры и ослабить инфляционное давление.
Тем не менее, стоимость лиры упала до нового минимума на фоне конфликта между Азербайджаном и Арменией, достигнув во вторник уровня в 7,8540 лиры/$1.
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