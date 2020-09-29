Нефть дешевеет на ухудшении перспектив спроса, Brent - $42,22 за баррель

Цены на нефть продолжают опускаться на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 во вторник составляет $42,22 за баррель, что на $0,21 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,24 (0,59%) - до $40,36 за баррель.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

"Рост случаев COVID-19 рассматривается как потенциальная угроза восстановлению спроса, в то время как добыча в Ливии восстанавливается в неподходящий момент. Производство в Ливии увеличилось почти втрое - с 90 тыс. б/с до 250 тыс. б/с", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Трейдеры также ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.

Тем временем инвесторы надеются, что новый пакет экономических стимулов может оживить восстановление экономики США.

"Стимулирующие выплаты будут иметь большое значение для поддержки спроса в США в самый критический момент", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.