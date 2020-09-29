Азербайджан уничтожит ЗРК С-300, которые Армения планирует перебросить в Карабах – Минобороны

ВС Азербайджана готовы уничтожить ЗРК С-300, которые Армения планирует перебросить на оккупированные азербайджанские территории, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» начальник пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

«По данным нашей разведки, ЗРК С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий Азербайджана. Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии», сказал Даргяхлы.

Х.Насирзаде