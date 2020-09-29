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Дальнее зарубежье 29.09.2020 20:24

В Эстонии карантин продлен до 31 декабря

Правительство Эстонии на заседании во вторник приняло решение продлить карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19 и контактирующих с ними лицами до 31 декабря.

Как сообщила пресс-служба правительства, больным COVID-19 запрещается покидать место жительства или постоянного проживания с момента установления диагноза заболевания до выздоровления. Исключения могут происходить по распоряжению медицинского работника или полицейского, в случае направления к медицинскому работнику или возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека.

Постоянным местом жительства также считается гостиница или другое учреждение размещения, например, гостевая квартира для лиц, у которых нет другого места жительства или пребывания в республике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭСТОНИЯ, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]