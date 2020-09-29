Азербайджанская армия не испытывает дефицита в медикаментах и резервах крови - Минобороны

В армии Азербайджана нет проблем с медикаментами, снабжением и резервом крови, заявляет пресс-служба Минобороны.

«С первых часов широкомасштабного нападения Армении на Азербайджан весь военно-медицинский персонал Главного медицинского управления Минобороны работает в усиленном режиме. У азербайджанской армии нет проблем с медикаментами, снабжением и резервами компонентов крови. Потребности нашей армии в крови и компонентах крови полностью удовлетворяются за счет отделения банка крови Главного клинического госпиталя ВС, а военно-медицинские учреждения имеют запасы всех групп крови», - говорится в сообщении.

Мобильные полевые хирургические госпитали работают во всех районах боевых действий, медицинские учреждения полностью укомплектованы профессиональными врачами.

«Все ресурсы мобилизованы, и военно-медицинский персонал работает над тем, чтобы раненым военнослужащим как можно скорее оказали помощь для полного выздоровления», - подчеркивает Минобороны.

Согласно информации, в Главном медицинском управлении Минобороны открыта круглосуточная «горячая линия» для приема обращений родителей военнослужащих.

Граждане могут задать вопросы по телефонам (012) 406-41-51, (012) 406-41-91, (012) 406-42-72, (012) 406-44-63.

Х.Насирзаде