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Карабахский конфликт 29.09.2020 17:17

Постоянный совет ОБСЕ проведет во вторник заседание по Нагорному Карабаху

Члены Постоянного совета ОБСЕ проведут во вторник вечером встречу для обсуждения развития событий в Нагорном Карабахе, сообщает албанское председательство в ОБСЕ.

"Постоянный совет сегодня соберется для обсуждения последних развитий событий в свете конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится на странице председательства в твиттере.

Ожидается, что на заседании выступит спецпредставитель председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспржик.

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Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]