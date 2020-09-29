Постоянный совет ОБСЕ проведет во вторник заседание по Нагорному Карабаху

Члены Постоянного совета ОБСЕ проведут во вторник вечером встречу для обсуждения развития событий в Нагорном Карабахе, сообщает албанское председательство в ОБСЕ.

"Постоянный совет сегодня соберется для обсуждения последних развитий событий в свете конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится на странице председательства в твиттере.

Ожидается, что на заседании выступит спецпредставитель председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспржик.