Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 40.60 0.35 Brent 42.43 0.51

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 29.09.2020 17:34

Москва и Вашингтон обсуждают ситуацию в Карабахе - посол США в РФ

США вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией и Францией - намерены как можно скорее возобновить переговоры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Вместе с сопредседателями Минской группы мы полны решимости как можно скорее возобновить предметные переговоры между сторонами, чтобы положить конец насилию", - сказал высокопоставленный американский дипломат.

Комментируя сообщения об участии в конфликте сторон извне, в частности, на сообщения о поддержке Турцией азербайджанской стороны, Салливан подчеркнул: "Как вы знаете, государственный департамент выступил с заявлением, в котором самым решительным образом осудил эскалацию насилия. И я выражаю нашу озабоченность по поводу любого участия в этом конфликте сторон извне. Это будет крайне бесполезным и усугубит и без того нестабильную ситуацию в регионе".

"Мы призываем обе стороны работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Я уже обсуждал это с российскими официальными лицами, чтобы мы могли как можно скорее вернуться к предметным переговорам. Мы, конечно, очень встревожены сообщениями о продолжающихся крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и сообщениями о значительных жертвах, в том числе среди мирного населения. Соединенные Штаты выражают соболезнования семьям погибших, раненым и членам их семей", - подчеркнул Салливан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОСОЛ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Азербайджан готов продолжать переговоры по Карабаху, но они должны быть предметными – глава МИД Посол США в Азербайджане вызван в МИД, в связи с событиями в Лос-Анджелесе Минск рассчитывает назначить посла в США в ближайшие месяцы - глава МИД Белоруссии МИД Турции вызвал посла США в связи с принятием в Конгрессе резолюции о «геноциде армян» Трамп намерен назначить замгоссекретаря Салливана послом США в РФ - Bloomberg Москва и Вашингтон находятся в состоянии дипломатической окопной войны - посол США в РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]