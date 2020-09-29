Москва и Вашингтон обсуждают ситуацию в Карабахе - посол США в РФ

США вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией и Францией - намерены как можно скорее возобновить переговоры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.
"Вместе с сопредседателями Минской группы мы полны решимости как можно скорее возобновить предметные переговоры между сторонами, чтобы положить конец насилию", - сказал высокопоставленный американский дипломат.
Комментируя сообщения об участии в конфликте сторон извне, в частности, на сообщения о поддержке Турцией азербайджанской стороны, Салливан подчеркнул: "Как вы знаете, государственный департамент выступил с заявлением, в котором самым решительным образом осудил эскалацию насилия. И я выражаю нашу озабоченность по поводу любого участия в этом конфликте сторон извне. Это будет крайне бесполезным и усугубит и без того нестабильную ситуацию в регионе".
"Мы призываем обе стороны работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Я уже обсуждал это с российскими официальными лицами, чтобы мы могли как можно скорее вернуться к предметным переговорам. Мы, конечно, очень встревожены сообщениями о продолжающихся крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и сообщениями о значительных жертвах, в том числе среди мирного населения. Соединенные Штаты выражают соболезнования семьям погибших, раненым и членам их семей", - подчеркнул Салливан.
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