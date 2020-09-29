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Карабахский конфликт 29.09.2020 18:04

Свыше 100 этнических армян из Грузии под предлогом доставки гуманитарной помощи в Армению отправились в Карабах

Группа этнических армян, проживающих в Самцхе-Джавахети (юг Грузии) под предлогом доставки гуманитарной помощи в Армению направилась в Нагорный Карабах, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник в Грузии.

«28 сентября ночью в городах Ниноцминда и Ахалкалаки региона Самцхе-Джавахети проводился сбор подписей добровольцев среди этнических армян для отправки в армянское село Бавру якобы гуманитарной помощи. Из собравшихся 3-5 тыс. человек подписались чуть более 100», - сказал источник.

По его информации, в грузах с автомобильными шинами, которые были оформлены как гуманитарная помощь, на самом деле имелось и оружие, которое «эти добровольцы» собирались доставить в Карабах.

Источник сообщает, что на протяжении нескольких часов автобусы с «добровольцами» не могли выехать из Грузии ввиду закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Однако, в конечном итоге им удалось покинуть территорию Грузии.

Источник расценивает действия этнических армян как провокацию против Грузии.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, КАРАБАХ, ДОБРОВОЛЬЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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