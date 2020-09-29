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Карабахский конфликт 29.09.2020 18:10

В МИД РФ идут встречи с участием послов Азербайджана и Армении

В МИД России проходят плановые консультации с участием послов Армении и Азербайджана, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Проходят плановые встречи, по итогам которых будет сделано соответствующее сообщение для СМИ", - сказала она.

Ранее в российских СМИ появились сообщения, согласно которым автомобили глав дипмиссии Армении и Азербайджана стоят у здания на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]