В МИД РФ идут встречи с участием послов Азербайджана и Армении

В МИД России проходят плановые консультации с участием послов Армении и Азербайджана, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Проходят плановые встречи, по итогам которых будет сделано соответствующее сообщение для СМИ", - сказала она.

Ранее в российских СМИ появились сообщения, согласно которым автомобили глав дипмиссии Армении и Азербайджана стоят у здания на Смоленской площади.