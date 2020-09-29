Микробизнесу в Азербайджане оказана дополнительная финпомощь из-за COVID-19 в размере 13,3 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана продолжает процесс оказания дополнительной финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям, пострадавшим от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении министерства.

"В рамках второго этапа финансовой поддержки предпринимателей 50,148 тыс. микропредпринимателей получили 13,3 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках выплаты заработной платы работникам сфер пострадавших от пандемии 23,188 тыс. налогоплательщиков было выплачено 104,083 млн манатов.

Таким образом, общий объем финансовой помощи составил 117,335 млн манатов.

Как сообщалось ранее, субъектам предпринимательства в Азербайджане, работающих в сферах экономики, пострадавших от пандемии коронавируса, в августе-сентябре будет оказана финансовая поддержка.

Согласно решению Кабинет министров Азербайджана, налогоплательщики, работающие в сферах затронутых пандемией, получившие финансовую поддержку и не допустившие значительного сокращения численности работников, получат финансовую поддержку в размере фонда месячной заработной платы (на число сотрудников числящихся на 1 июля 2020 года). Финансовая поддержка будет выплачиваться равными частями в два этапа, охватывающих август и сентябрь.

Кроме того, микропредпринимателям, получившим на первом этапе единовременную помощь в размере 250 манатов, повторно выдана единовременная помощь в том же размере.

А.Мамедов