Число жертв среди мирных граждан от армянских артобстрелов увеличилось до 12 – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели еще одного мирного жителя в результате артобстрела со стороны ВС Армении.

«В результате интенсивного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника по заданию военно-политического руководства Армении в общей сложности 35 мирных жителей были госпитализированы с различными ранениями, 12 человек погибли», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в прокуратуре.

Ранее сообщалось о гибели 11 и ранении 33 мирных жителей.

«В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях с целью оценки ущерба гражданской инфраструктуре», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде