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Происшествия 29.09.2020 18:14

Число жертв среди мирных граждан от армянских артобстрелов увеличилось до 12 – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели еще одного мирного жителя в результате артобстрела со стороны ВС Армении.

«В результате интенсивного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника по заданию военно-политического руководства Армении в общей сложности 35 мирных жителей были госпитализированы с различными ранениями, 12 человек погибли», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в прокуратуре.

Ранее сообщалось о гибели 11 и ранении 33 мирных жителей.

«В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях с целью оценки ущерба гражданской инфраструктуре», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]