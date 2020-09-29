Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитии армянского СУ-25 истребителем F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о том, что армянский самолет СУ-25 был сбит истребителем F-16.

«Это очередная дезинформация армянской стороны», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

Р.Ахмедов