В Анкаре заявляют, что ВВС Турции не сбивали армянский боевой самолет

Власти Турции заверили во вторник, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет, сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, такое заявление сделал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Ранее во вторник Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 армянских ВВС.