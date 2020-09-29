Лондон ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и шести высокопоставленных белорусских чиновников

Власти Великобритании ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе британского МИД.

Также под санкции попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Беларуси.

Речь идет о главе администрации президента Беларуси Игоре Сергеенко, главе МВД Юрии Караваеве, заместителе министра внутренних дел и начальнике милиции общественной безопасности Александре Барсукове, заместителе главы МВД и командующем внутренними войсками Юрии Назаренко, заместителе командующего внутренними войсками МВД Хазалбеке Атабекове и командире минского ОМОНа Дмитрии Балабе.

Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.

Указывается, что эти ограничительные меры предприняты в координации с Канадой и в рамках нового правового режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому "акту Магнитского".

"Режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и народа Беларуси после подтасованных выборов. Несмотря на многочисленные призывы со стороны мирового сообщества, он отказался вступить в диалог с оппозицией, предпочтя вместо этого усиление жестоких репрессий", - утверждается в британском пресс-релизе.