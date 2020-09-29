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Макроэкономика 29.09.2020 19:17

Валютные резервы Азербайджана в 6 раз превышают внешний долг - Алиев

Правительство Азербайджана для устранения негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19 направило средства в размере 3% ВВП, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Пандемия затронула и нашу экономику. Несмотря на снижение государственных доходов во время пандемии, правительство выделило 3% ВВП на защиту рабочих мест, поддержку бизнеса, на экономическое развитие и социальные меры. Пакет экономической и социальной помощи в размере $2 млрд был предоставлен для устранения последствий пандемии, обеспечения экономической стабильности, макроэкономической и финансовой стабильности и решения проблемы безработицы. Меры социальной поддержки охватывают около 5 млн граждан или половину населения страны», - сказал Алиев во вторник.

Президент также отметил, что финансирование борьбы с пандемией осуществляется исключительно из внутренних источников, без внешней финансовой помощи.

Кроме того, Азербайджан в связи с COVID-19 оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам.

«В постпандемический период нашими основными приоритетами являются экономическое развитие, обеспечение экономической и финансовой стабильности, дальнейшее развитие здорового и конкурентоспособного человеческого капитала, создание устойчивых рабочих мест и развитие новых сфер экономической деятельности», - отметил Алиев.

Касаясь экономического развития страны, Алиев отметил, что за последние 17 лет в экономику Азербайджана было вложено свыше $260 млрд. «По данным Международного валютного фонда, на Азербайджан в настоящее время приходится 70% всей экономики региона Южного Кавказа с точки зрения паритета покупательной способности», - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что валютные резервы Азербайджана в 6 раз превышают внешний долг страны.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]