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Карабахский конфликт 29.09.2020 19:28

Азербайджанская община в РФ не занимается набором добровольцев на фронт в Карабах

Региональная общественная организация "Азербайджанская община Москвы" предупредила граждан Азербайджана, что необходимости в добровольцах в вооруженных силах сейчас нет.

"Люди к нам обращаются, они хотят вернуться и быть полезными своей стране. Однако Азербайджан объявил, что воздушные границы закрыты, сейчас не летают самолеты. Кроме того, пока нет востребованности в привлечении своих граждан. В стране немаленькие войска, достаточное число военных и резервистов", - сказал во вторник "Интерфаксу" глава организации Шамиль Тагиев.

Он также подчеркнул, что призыва из Азербайджана, чтобы люди туда возвращались ради войны, нет. Община ведет разъяснительную работу и предупреждает земляков, получивших гражданство России, что для них участие в военном конфликте незаконно. "Речь идет только проживающих в России гражданах Азербайджана. Граждан России мы предупреждаем, что они не имеют права в этом участвовать", - сказал Тагиев.

Кроме того, община призывает не вестись на провокации. "Ежедневно посредством СМИ и соцсетей мы предупреждаем, что все люди, которые будут замечены в каких-то непонятных акциях, будут нести наказание. Мы не сторонники того, чтобы конфликт на Кавказе переходил на третью сторону, в Россию", - заявил Тагиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДИАСПОРА, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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