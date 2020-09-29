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Карабахский конфликт 29.09.2020 20:26

Алиев: Информация об участии на стороне Азербайджана в боях в Карабахе боевиков из Сирии - это армянский "фейк ньюс"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие боевиков из Сирии в боях в Карабахе на азербайджанской стороне.

"Нет", - сказал Алиев в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

"Это очередной фейк ньюс, никаких боевиков из Сирии (на стороне Азербайджана - ИФ) нет. Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по различным сайтам", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан обладает подготовленной армией, имеет очень большой мобилизационный резерв.

"Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, призываем под ружье десятки тысяч резервистов. С населением в 10 млн человек против 2 млн человек у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах (со стороны - ИФ). Поэтому мы способны сами способны наказать агрессора так, чтобы ему было не повадно даже смотреть в нашу сторону", - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, БОЕВИКИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]