Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие боевиков из Сирии в боях в Карабахе на азербайджанской стороне.

"Нет", - сказал Алиев в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

"Это очередной фейк ньюс, никаких боевиков из Сирии (на стороне Азербайджана - ИФ) нет. Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по различным сайтам", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан обладает подготовленной армией, имеет очень большой мобилизационный резерв.

"Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, призываем под ружье десятки тысяч резервистов. С населением в 10 млн человек против 2 млн человек у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах (со стороны - ИФ). Поэтому мы способны сами способны наказать агрессора так, чтобы ему было не повадно даже смотреть в нашу сторону", - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов