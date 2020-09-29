Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие боевиков из Сирии в боях в Карабахе на азербайджанской стороне.
"Нет", - сказал Алиев в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.
"Это очередной фейк ньюс, никаких боевиков из Сирии (на стороне Азербайджана - ИФ) нет. Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по различным сайтам", - отметил он.
Алиев добавил, что Азербайджан обладает подготовленной армией, имеет очень большой мобилизационный резерв.
"Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, призываем под ружье десятки тысяч резервистов. С населением в 10 млн человек против 2 млн человек у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах (со стороны - ИФ). Поэтому мы способны сами способны наказать агрессора так, чтобы ему было не повадно даже смотреть в нашу сторону", - подчеркнул президент Азербайджана.
А.Азизов
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