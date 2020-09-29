Ситуация в Карабахе напряженная, активные боевые действия продолжаются - президент Азербайджана

Ситуация на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта в настоящее время напряженная, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Ситуация на фронте напряженная", - сказал Алиев в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, ВС Армении с 27 сентября подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции и населенные пункты на линии соприкосновения, в результате этой агрессии погибли 11 мирных граждан Азербайджана, включая двух детей, есть погибшие и среди военных. "Мы вынуждены были дать ответ агрессору", - добавил он.
Бои идут третьи сутки, в результате которых азербайджанские военные освободили ряд населенных пунктов, заняли стратегические высоты в различных направлениях. "На сегодняшний день ситуация такова, что активные боевые действия продолжаются", - подчеркнул президент Азербайджана.
Касаясь боевых действий, начавшихся в воскресенье, Алиев добавил, что к этому "Армения шла в течение нескольких месяцев". "Если вы проследите хронологию их действий и заявлений, то отчетливо будет видно, что они шли к этой провокации сознательно. Не так давно, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, я открыто говорил, что Армения готовится к войне и необходимо ее остановить", - отметил он.
Алиев напомнил, что в июле армянская сторона предприняла нападение на азербайджанские населенные пункты на госгранице. "Это далеко от зоны конфликта, тогда погибли один мирный житель и несколько военнослужащих. Столкновения длились 4 дня. Но поскольку у нас нет никаких военных планов и целей на территории Армении, как только армянские Вооруженные силы были отброшены от нашей территории, по ободной договоренности огонь был прекращен. Затем в августе диверсионная группа проникает на нашу территорию и она была нейтрализована. Затем армянская сторона демонстративно заявляет о переселении этнических армян из Ливана в Карабах, что является военным преступлением и др. провокации. Все это сознательные провокации против нас, втягивания нас в конфликт и провоцирование нас на ответные действия", - подчеркнул президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что "мы проявляли сдержанность и конструктивность, здравый смысл" в условиях, когда армянская сторона предпринимала провокации.
По мнению Алиева, еще одной причиной начала Арменией военной провокации являлся внутриполитический кризис, существующий в стране. "Ведь в Армении сегодня существует "режим Сороса". Переворот, который не удался в Беларуси, удался два года назад в Армении. И сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна - это ставленник Сороса, человек который сделал много обещаний и не может их выполнить. По существу страна находится в кризисе. Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то заваруха с тем, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось", - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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