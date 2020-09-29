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Карабахский конфликт 29.09.2020 20:50

Армения сознательно нарушает переговорный процесс по Карабаху, выдвигает неприемлемые требования - президент Азербайджана

Азербайджан привержен содержанию и формату переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Знаете, Азербайджан всегда проявлялся конструктивность на переговорном треке. И сопредседатели Минской группы могут это подтвердить. В том числе за последние два года я, и на уровне других официальных лиц, неоднократно заявляли, что мы привержены урегулированию, которые выработаны годами и которые МГ и ее сопредседатели считают основой для переговорного процесса", - сказал Алиев в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, Азербайджан неоднократно заявлял, что привержен формату переговоров. "Переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Есть только две стороны конфликта. Нет всех сторон конфликта, это неправильная трактовка, есть только две стороны - Армения и Азербайджан", - отметил азербайджанский лидер.

Однако, по словам Алиева, армянский премьер-министр публично заявляет, что "Карабах - это Армения". "В таком случае, о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть принципов, выработанных МГ ОБСЕ, заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, должны быть возвращены Азербайджану. А если он (Пашинян - ИФ) говорит, что Карабах - это Армения и добавляет, что мы (Азербайджан - ИФ) должны вести переговоры с марионеточным режимом, то тем самым пытается поломать формат переговоров, который уже существует 20 лет. Значит, Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования. И когда МГ начинает активно говорить о том, кто является препятствием для решения конфликта, вот армянская сторона и делает такие провокации 27 сентября, а до этого 12 июля наши позиции были атакованы на госгранице, а после этого 23 августа, когда была захвачена армянская диверсионная группа", - отметил Алиев.

По его мнению, все эти действия Армении направлены на срыв переговорного процесса, чтобы потом обвинить в этом Азербайджан, потом вовлечь третьи стороны, таким образом, сохранить статус-кво. "А сопредседатели МГ ОБСЕ, в лице лидеров России, США, Франции делали неоднократные заявления о том, что статус-кво неприемлем. А это значит, что территории, находящиеся под оккупацией, должны быть возвращены Азербайджану. Мы привержены переговоры, но с армянской стороны видим совсем противоположные действия", - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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