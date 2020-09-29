Турция не отправляла в Нагорный Карабах наемников из Сирии - пресс-секретарь правящей партии

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Чилик во вторник опроверг информацию об отправке сирийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мы не отправляли наемников из Сирии в Нагорный Карабах", - сказал Чилик во время обращения к членам партии.