Турция не отправляла в Нагорный Карабах наемников из Сирии - пресс-секретарь правящей партии

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Чилик во вторник опроверг информацию об отправке сирийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
"Мы не отправляли наемников из Сирии в Нагорный Карабах", - сказал Чилик во время обращения к членам партии.
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