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Новым эмиром Кувейта провозглашен кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во вторник провозглашен кувейтским правительством новым эмиром страны, сообщают западные СМИ.

СМИ указывают, что, согласно конституции Кувейта, кронпринц официально получит власть позднее, после принятия присяги в парламенте.

До этого момента кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Ранее во вторник стало известно, что эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года.

Эмир скончался в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КУВЕЙТ, КРОНПРИНЦ, ЭМИР, ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]