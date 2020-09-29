Новым эмиром Кувейта провозглашен кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во вторник провозглашен кувейтским правительством новым эмиром страны, сообщают западные СМИ.

СМИ указывают, что, согласно конституции Кувейта, кронпринц официально получит власть позднее, после принятия присяги в парламенте.

До этого момента кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Ранее во вторник стало известно, что эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года.

Эмир скончался в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.