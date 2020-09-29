Путин в разговоре с Пашиняном выразил серьезную озабоченность продолжающимся боевыми действиями в зоне карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону продолжили обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.