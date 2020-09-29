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Карабахский конфликт 29.09.2020 21:18

Путин в разговоре с Пашиняном выразил серьезную озабоченность продолжающимся боевыми действиями в зоне карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону продолжили обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]