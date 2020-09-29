В Баку просят Генпрокурора России принять меры, предусмотренные законодательства, в отношении лиц, разжигающих национальную ненависть к азербайджанцам

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев направил обращение российскому коллеге Игору Краснову и главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять меры в соответствии с законодательством России в отношении лиц армянской национальности, разжигающих национальную ненависть к азербайджанцам в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.
В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в ряде СМИ РФ и в российских соцсетях руководитель Союза армян РФ Ара Абрамян заявил о планах отправить из РФ в Нагорный Карабах около 20 тыс. этнических армян.
Кроме этого, глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в статье в интернет издании «Взгляд» призвал к обстрелу населенных пунктов Азербайджана и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
«В своем обращении Кямран Алиев указал о причинах эскалации напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, начиная с 27 сентября, отметил, что это является провокацией Армении. Кроме этого, Алиев попросил Краснова и Бастрыкина принять меры в рамках законодательства РФ в отношении лиц, которые разжигают национальную ненависть, а также взять данный вопрос под личный контроль», - подчеркивает Генпрокуратура.
Х.Насирзаде
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