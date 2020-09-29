Азербайджан проводит контроперацию на своих международно признанных территориях – глава МИД

Устойчивый мир и безопасность в регионе возможны при деоккупации Арменией азербайджанских территорий, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Байрамов во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава МИД Литвы выразил беспокойство эскалацией напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, отметил важность соблюдения режима перемирия.

«Глава МИД Азербайджана, в свою очередь, заявил, что новое военное обострение спровоцировали ВС Армении. При этом Байрамов отметил, что Азербайджан проводит контроперацию на своих международно признанных территориях. Он подчеркнул, что ВС Армении обстреливают азербайджанские населенные пункты и тем самым грубо нарушают международное право. По его мнению, для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе важно положить конец политике оккупации, проводимой Арменией», - подчеркивается в сообщении.

Х.Насирзаде