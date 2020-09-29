В Грузии исключают возможность транзита через территорию страны военных грузов, связанных с конфликтом в Карабахе

Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили исключает возможность использования каким-либо государством грузинской территории для транзита военных грузов, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе.
"Грузия по понятным причинам имеет нейтральные позиции в отношении этого конфликта, так как мы имеем действительно особенные добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, и хочу подчеркнуть, что оба этих государства дорожат этими нашими позициями", - сказал Сесиашвили журналистам во вторник.
Поэтому, подчеркнул он, не может быть и речи о том, что территорию Грузии какая-либо страна может использовать для транзита, для своих военных целей.
"На это нами заявлен четкий отказ для всех, это знают наши соседи и с уважением относятся к этому нашему подходу", - сказал Сесиашвили.
Он также отметил, что Грузия, как и все международное сообщество, призывает стороны карабахского конфликта прекратить боевые действия и использовать больше времени и ресурсов для мирных переговоров.
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