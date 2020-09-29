ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта

Постоянный комитет ОБСЕ провел во вторник специальное заседание в связи с эскалацией армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении организации.
На встрече присутствовали представители 57 стран-участников ОБСЕ.
"Председатель Постоянного совета Игли Хасани вновь выразил обеспокоенность продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на местах. Обеспокоенный ростом числа жертв, он повторил призыв председательства ОБСЕ к немедленной деэскалации и выразил соболезнования семьям и близким погибших и раненых", - отмечается в сообщении.
В свою очередь, личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик отметил, что он получает информацию непосредственно с мест и на самом высоком уровне.
"Он отметил, что его команда готова возобновить наблюдение на местах, как только позволит ситуация. Представители стран-сопредседателей Минской группы - Франции, России и США - повторили призыв сопредседателей немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
Албанское председательство в ОБСЕ подтвердило важность решения путем переговоров и свою поддержку работе сопредседателей Минской группы и посла Каспшика в их усилиях по стабилизации ситуации на местах.
А. Мамедов
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