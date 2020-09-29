Вмешательство в карабахский конфликт извне только ухудшит ситуацию - миссия США в ОБСЕ

Миссия США в ОБСЕ заявила, что иностранное вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе только усилит напряженность в регионе и призвала стороны положить конец военным действиям и возвратиться за стол переговоров.
"Мы призываем немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров как можно скорее и без предварительных условий", - говорится в заявлении постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора.
В заявлении отмечается, что Вашингтон уверен в том, что "участие любой внешней стороны в эскалации насилия только усилит региональную напряженность".
В миссии подчеркнули, что США "глубоко обеспокоены сообщениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорно-Карабахском регионе, которые привели к существенному количеству смертей, в том числе и среди мирных жителей" и осуждают эскалацию напряженности в регионе.
По данным заявления, США "подтверждают свою приверженность содействию мирному урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта путем переговоров".
"Еще есть время для того, чтобы изменить ситуацию и предотвратить дальнейшую гибель мирных жителей и военнослужащих".
Ранее во вторник кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что администрация президента США Дональда Трампа должна потребовать, чтобы Турция и другие страны не вмешивались в конфликт в Нагорном Карабахе.
Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь призвал все стороны конфликта к прекращению огня в Карабахе.
Трамп ранее заявил, что власти США собирают информацию о ситуации в Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий.
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