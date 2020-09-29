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Карабахский конфликт 29.09.2020 22:44

Президент Азербайджана и эмир Катара обсудили эскалацию в Карабахе

Президент Азербайджана и эмир Катара Ильхам Алиев и Тамим бин Хамад Аль Тани во вторник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента.

“В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений между двумя странами. Главы государств также обсудили напряженность между Арменией и Азербайджаном. В этой связи эмир Катара призвал к спокойствию, работать над урегулированием спора между двумя странами посредством диалога и дипломатическими средствами, защищая при этом интересы обеих стран и народов”, - отмечается в сообщении.

Алиев заявил, что 27 сентября Армения в очередной раз совершила военную провокацию против Азербайджана. В результате сильного артиллерийского обстрела азербайджанских населенных пунктов и воинских частей на линии соприкосновения со стороны Армении погибли мирные жители и военнослужащие Азербайджана.

“Азербайджанская армия проводит успешные контрнаступления в ответ на действия противника. Глава государства подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАТАР, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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