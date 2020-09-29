Президент Азербайджана и эмир Катара обсудили эскалацию в Карабахе

Президент Азербайджана и эмир Катара Ильхам Алиев и Тамим бин Хамад Аль Тани во вторник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента.
“В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений между двумя странами. Главы государств также обсудили напряженность между Арменией и Азербайджаном. В этой связи эмир Катара призвал к спокойствию, работать над урегулированием спора между двумя странами посредством диалога и дипломатическими средствами, защищая при этом интересы обеих стран и народов”, - отмечается в сообщении.
Алиев заявил, что 27 сентября Армения в очередной раз совершила военную провокацию против Азербайджана. В результате сильного артиллерийского обстрела азербайджанских населенных пунктов и воинских частей на линии соприкосновения со стороны Армении погибли мирные жители и военнослужащие Азербайджана.
“Азербайджанская армия проводит успешные контрнаступления в ответ на действия противника. Глава государства подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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