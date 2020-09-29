В Баку проинформировали военных атташе иностранных государств о текущей ситуации на линии соприкосновения в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана проинформировало представителей международных организаций и военных атташе различных стран о текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В сообщении министерства обороны Азербайджана говорится, что ВС Азербайджана в ходе контрнаступления наносят удары исключительно по армянским военнослужащим и военным объектам противника.

«Военным атташе иностранных государств и представителям международных организаций было заявлено, что ВС Азербайджана проводят операцию в зоне конфликта в рамках норм международного права и законов ведения войны», - подчеркивает Минобороны.

Р.Ахмедов